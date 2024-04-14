Дураков Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дуракова) Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьева) Мария
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1886
Сын: Дураков Дмитрий Тихонович
Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьева) Мария
Смерть
Неизвестно