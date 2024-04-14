Дураков Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дураков Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дуракова) Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьева) Мария

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1886

Сын: Дураков Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Леонтьева (Леонтьева) Мария

Смерть
Неизвестно

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