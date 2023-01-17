Полякова (Гольдебаева) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Гольдебаева) Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.2011

Сын: Поляков Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Поляков Андрей Витальевич

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.2017

Дочь: Полякова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Поляков Андрей Витальевич

Луначарский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Андрей Витальевич

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