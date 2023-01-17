Полякова (Гольдебаева) Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.2011
Сын: Поляков Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Поляков Андрей Витальевич
Рождение ребёнка
07.04.2017
Дочь: Полякова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Поляков Андрей Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно