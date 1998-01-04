Тимофеева (Пеутина) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1913
Дата смерти04.01.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1913
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
09.10.1940
Дочь: Боровинских (Тимофеева) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Петрович
Рождение ребёнка
09.07.1947
Дочь: Соколова (Тимофеева) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Петрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
04.01.1998
Москва, город федерального значения Москва