Тимофеева (Пеутина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Пеутина) Ольга Николаевна

Место рождения

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

16.07.1913

Дата смерти

04.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1913

Отец: Пеутин Николай Афонасьевич

Мать: Пеутина (Завьялова) Евдокия Максимовна

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1939

Муж: Тимофеев Николай Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.10.1940

Дочь: Боровинских (Тимофеева) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.07.1947

Дочь: Соколова (Тимофеева) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Петрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
04.01.1998
Москва, город федерального значения Москва

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