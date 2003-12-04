Греков Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Греков Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1964

Дата смерти

04.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1964

Отец: Греков Владимир Михайлович

Мать: (Нестерова Грекова) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.12.2003

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