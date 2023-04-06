Волхонская Домника (Домна) Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонская Домника (Домна) Авдеева

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Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Волхонский Андрей Александров

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров

Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Волхонский Трофим Александрович

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.08.1895

Сын: Волхонский Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1901

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.1909

Сын: Волхонский Сергей Александров

Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Александр Петров

Смерть
Неизвестно
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