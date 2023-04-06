Волхонская Домника (Домна) Авдеева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Волхонский Андрей Александров
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров
Рождение ребёнка
13.09.1893
Сын: Волхонский Трофим Александрович
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров
Рождение ребёнка
21.08.1895
Сын: Волхонский Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров
Рождение ребёнка
15.07.1901
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров
Рождение ребёнка
21.09.1909
Сын: Волхонский Сергей Александров
Отец ребёнка: Волхонский Александр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно