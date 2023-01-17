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Крылов Прокопий Изотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Крылов Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: Крылова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1837 ст.

Сын: Крылов Платон Прокопьевич

Мать ребёнка: Крылова Параскева Никитична

Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Крылова Параскева Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Параскева Никитична

Смерть
1849
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