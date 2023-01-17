Крылов Прокопий Изотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Крылов Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: Крылова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1837 ст.
Сын: Крылов Платон Прокопьевич
Мать ребёнка: Крылова Параскева Никитична
Середнее, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Крылова Параскева Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849