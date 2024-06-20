Клокова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клокова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Клоков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клокова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Клоков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клокова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Клоков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клокова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Клоков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоков Николай