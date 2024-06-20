Клокова Ирина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлокова Ирина Васильевна

Клокова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Знаменский Василий Николаевич

Мать: Знаменская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клокова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Клоков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клокова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Клоков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клокова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Клоков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клокова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Клоков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоков Николай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.