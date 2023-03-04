Рожкова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1904
Дата смерти21.09.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1904
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1926
Сын: Рожков Пётр Петрович
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1937
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рожков Олег Петрович
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1942
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
СССР, РСФСР
Рождение ребёнка
07.01.1945
Дочь: Тихонова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия Петровна
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Петровна
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожков Александр Петрович
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович
Смерть
21.09.1970