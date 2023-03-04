Рожкова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1904

Дата смерти

21.09.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1904

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1926

Сын: Рожков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1937

Сын: Рожков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Рожков Олег Петрович

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1942

Сын: Рожков Валерий Петрович

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

СССР, РСФСР
Рождение ребёнка
07.01.1945

Дочь: Тихонова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Петровна

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Петровна

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Александр Петрович

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Евгений Петрович

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Рожков Пётр Иванович

Смерть
21.09.1970
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