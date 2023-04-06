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Боженко Александр Иванович

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Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

01.01.1883

Дата смерти

28.10.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Боженко Петр Александрович

Мать ребёнка: Боженко Дарья Федотовна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.12.1923

Сын: Боженко Виктор Александрович

Мать ребёнка: Боженко Дарья Федотовна

Смерть
28.10.1946
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