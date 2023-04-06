Боженко Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1883
Дата смерти28.10.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Боженко Петр Александрович
Мать ребёнка: Боженко Дарья Федотовна
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.12.1923
Сын: Боженко Виктор Александрович
Мать ребёнка: Боженко Дарья Федотовна
Смерть
28.10.1946