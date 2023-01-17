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Теплых Никита Ефремович

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Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1699

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Теплых Ефрем Иванович

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Малышева Агрофена Никитична

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Стерллижникова Лукерья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1733

Сын: Теплых Афанасий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Теплых Ефимия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Смерть
1754
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