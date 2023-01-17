Теплых Никита Ефремович
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Теплых Ефрем Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Малышева Агрофена Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Стерллижникова Лукерья Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Теплых Ефимия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1754