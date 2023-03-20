Виноградова Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Нина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.?

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.?

Отец: Виноградов Федор Фадеевич

Мать: Анна

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