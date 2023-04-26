(Баловнева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баловнева) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баловнев Григорий Петрович

Мать: Баловнева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серафим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Срезенские выселки, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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