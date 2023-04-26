(Баловнева) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серафим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Срезенские выселки, Лев-Толстовский район, Липецкая область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно