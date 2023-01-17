Кинмас Кацуно
Место рожденияНагано, Япония
Дата рождения1901
Дата смерти13.01.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Нагано, Япония
Место жительства
1924
Париж, Франция
Место жительства
1928
Москва, город федерального значения Москва
В Советский Союз японец Кинмаса Кацуно приехал из Франции в 1928 году. В СССР его привели жажда справедливости для рабочего класса и мечты о подготовке мировой революции. Во Франции молодой человек уч... Показать все
Отбывание наказания
С 1930 по 1934
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Кацуно обвинили в шпионаже в пользу иностранного государства. Он провел в тюрьме восемнадцать месяцев. Дважды объявлял голодовки с требованием либо расстрелять его, либо отпустить. Приговор – пять л... Показать все
Место жительства
1934
Япония
Кацуно освободили досрочно, в июне 1934 года. Добравшись до Москвы, он бросился в Посольство Японии и в августе того же года вернулся в Японию. Японская полиция арестовала его: Кацуно десять лет отсут... Показать все
Смерть
13.01.1984
Япония
Реабилитация осужденного
1989