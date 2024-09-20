Новичкова (Лазорева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1981
Дочь: Стырова (Лазорева) Оксана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.06.1988
Сын: Новичков Евгений Константинович
Отец ребёнка: Новичков (Скентиану) Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
28.08.1989
Дочь: Новичкова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Новичков (Скентиану) Константин Анатольевич
Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область