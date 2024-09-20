Новичкова (Лазорева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичкова (Лазорева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков (Скентиану) Константин Анатольевич

Рождение ребёнка
13.08.1981

Дочь: Стырова (Лазорева) Оксана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.06.1988

Сын: Новичков Евгений Константинович

Отец ребёнка: Новичков (Скентиану) Константин Анатольевич

Рождение ребёнка
28.08.1989

Дочь: Новичкова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Новичков (Скентиану) Константин Анатольевич

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область

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