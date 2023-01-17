Лозовой Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения19.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1996
Сын: Лозовой Олег Владимирович
Мать ребёнка: Лозовая Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.2005
Сын: Лозовой Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Лозовая Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лозовая Наталья Ивановна