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Лозовой Владимир Ильич

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Место рождения

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1996

Сын: Лозовой Олег Владимирович

Мать ребёнка: Лозовая Наталья Ивановна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.2005

Сын: Лозовой Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Лозовая Наталья Ивановна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лозовая Наталья Ивановна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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