Сергей Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Архипова

Рождение ребёнка
01.03.1862

Дочь: Евдокия Сергева

Мать ребёнка: Анна Архипова

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Олимпиада Сергева

Мать ребёнка: Анна Архипова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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