Сергей Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Архипова
Рождение ребёнка
01.03.1862
Дочь: Евдокия Сергева
Мать ребёнка: Анна Архипова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Олимпиада Сергева
Мать ребёнка: Анна Архипова
Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно