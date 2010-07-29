Лампатов Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лампатов Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2010

Отец: Илья

Мать: Ильина Рита

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