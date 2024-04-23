Степанида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фомич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фомич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Георгий Иванович

Отец ребёнка: Иван Фомич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фомич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Фомич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Иван Фомич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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