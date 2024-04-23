Степанида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фомич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Георгий Иванович
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Иван Фомич