Федякин Анатолий Иванович
Место рожденияИвановская область
Дата рождения19.08.1931
Дата смерти13.12.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Ивановская область
Место жительства
С 1964
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
13.12.1981