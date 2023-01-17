Федякин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякин Анатолий Иванович

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Место рождения

Ивановская область

Дата рождения

19.08.1931

Дата смерти

13.12.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская область
Место жительства
С 1964
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
13.12.1981
Тула, город Тула, Тульская область
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