Крипаков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Крипаков Константин Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Крипаков Георгий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно