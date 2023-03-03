Крипаков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрипаков Андрей

Крипаков Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Крипаков Константин Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Крипаков Георгий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close