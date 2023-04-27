Somerville (Somerville) Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Somerville (Somerville) Elizabeth

Место рождения

Haugh of Glass, Scotland United Kingdom

Дата рождения

После 1340

Дата смерти

1390

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1361 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1340

Отец: не указан

Мать: не указана

Haugh of Glass, Scotland United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1361

Сын: Gordon Adam

Отец ребёнка: Gordon John

Huntley Castle, Aberdeenshire, Scotland
Смерть
1390
Huntley Castle
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