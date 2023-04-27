Somerville (Somerville) Elizabeth
Место рожденияHaugh of Glass, Scotland United Kingdom
Дата рожденияПосле 1340
Дата смерти1390
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1340
Отец: не указан
Мать: не указана
Haugh of Glass, Scotland United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1361
Сын: Gordon Adam
Отец ребёнка: Gordon John
Huntley Castle, Aberdeenshire, Scotland
Смерть
1390
Huntley Castle