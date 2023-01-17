Селезнева Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Ульяна Тимофеевна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Селезнев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Селезнева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Карп Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Иван Андреевич

Смерть
После 1858
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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