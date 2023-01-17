Селезнева Ульяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Селезнев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область