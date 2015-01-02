Навара Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навара Александр Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1965

Дата смерти

02.01.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.01.2015
Киржач, Владимирская область, Russia (Россия)
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