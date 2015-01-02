Навара Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1965
Дата смерти02.01.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.01.2015
Киржач, Владимирская область, Russia (Россия)