Фомина (Протасова) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Дочь: Августа Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1913 ст.
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Фомин Роман Иванович
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Ярославцева Альбина Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович
Проживает: село Знаменка,(Читинской обл)Забайкальский край. дочь Ярославцева Валентина в г.Чита Заб.кр.
Смерть
Неизвестно
Н-Умыкей