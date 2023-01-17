Фомина (Протасова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Протасова) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Дочь: Августа Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.10.1913 ст.

Сын: Фомин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Фомин Александр Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Фомин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Фомин Роман Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1931

Сын: Фомин Василий Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ярославцева Альбина Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Иванович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Проживает: село Знаменка,(Читинской обл)Забайкальский край. дочь Ярославцева Валентина в г.Чита Заб.кр.
Смерть
Неизвестно
Н-Умыкей
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