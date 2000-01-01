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Смирнов Дмитрий Владимирович
Смирнов Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.1972
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Владимир Николаевич
1949 г.р.
Мать
Смирнова Лариса Сергеевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1972
Отец:
Смирнов Владимир Николаевич
Мать:
Смирнова Лариса Сергеевна
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