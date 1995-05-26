Чудакова (Погорелова) Евгения Павловна
Место рождения
Дата рождения25.01.1936
Дата смерти26.05.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1936
Бракосочетание
08.03.1959
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1968
Сын: Чудаков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Чудаков Анатолий Степанович
Смерть
26.05.1995
Салават, город Салават, Республика Башкортостан