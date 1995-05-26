Чудакова (Погорелова) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудакова (Погорелова) Евгения Павловна

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Место рождения

Хлебодаровка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.01.1936

Дата смерти

26.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1936

Отец: Погорелов Павел Ильич

Мать: Погорелова Антонида Артемьевна

Хлебодаровка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.03.1959

Муж: Чудаков Анатолий Степанович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1968

Сын: Чудаков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Чудаков Анатолий Степанович

Смерть
26.05.1995
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
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