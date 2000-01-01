Щуров Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щуров Иван Петрович

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Место рождения

Херсонская область, Голопристанский район, село Гладковка

Дата рождения

27.09.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Херсонская область, Голопристанский район, село Гладковка
Рождение ребёнка
09.04.1950

Сын: Щуров Игорь Иванович

Мать ребёнка: Щурова Антонина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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