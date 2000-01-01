Щуров Иван Петрович
Место рожденияХерсонская область, Голопристанский район, село Гладковка
Дата рождения27.09.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Херсонская область, Голопристанский район, село Гладковка
Рождение ребёнка
09.04.1950
Сын: Щуров Игорь Иванович
Мать ребёнка: Щурова Антонина Константиновна
Смерть
Неизвестно