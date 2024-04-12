Попов Пётр Данилович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1761
Сын: Попов Яков Петрович
Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1765
Сын: Попов Ефим Петрович
Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Ульян Петрович
Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична
Смерть
После 1763