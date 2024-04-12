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Попов Пётр Данилович

Место рождения

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Попов Данила Васильевич

Мать: Попова Соломонида Перфильевна

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Попов Елисей Петрович

Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов Яков Петрович

Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Попов Ефим Петрович

Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Ульян Петрович

Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий Петрович

Мать ребёнка: Попова Дарья Никитична

Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1763
Дегтянка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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