Буйвидс Карлис Робертс
Место рождения
Дата рождения28.12.1902
Дата смертиПосле 17.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1902
Отец: Буйвидс Микелис
Мать: Буйвидс Трине
Рождение ребёнка
06.02.1930
Мать ребёнка: Buivide Emīlija
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Buivide Emīlija
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 17.02.1975
Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Похороны
Неизвестно
Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads