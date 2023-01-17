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Буйвидс Карлис Робертс

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Место рождения

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads

Дата рождения

28.12.1902

Дата смерти

После 17.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1902

Отец: Буйвидс Микелис

Мать: Буйвидс Трине

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
06.02.1930

Сын: Буйвидс Гунарс Арвидс

Мать ребёнка: Buivide Emīlija

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Buivide Emīlija

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 17.02.1975
Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Похороны
Неизвестно
Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
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