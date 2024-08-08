Назарова Евгения Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Евгения Прокопиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

18.10.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Назарий Андронов

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская жена
Место жительства
Неизвестно
Подымалово, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.10.1890
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от порока сердца

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