Назарова Евгения Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти18.10.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская жена
Место жительства
Неизвестно
Подымалово, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.10.1890
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от порока сердца