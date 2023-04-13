Шевнина (Шевнина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина (Шевнина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

03.01.1982

Пол

Женский

Отец

До 1872 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Шевнин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Шевнин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Шевнин Яков Михайлович

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Яков Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Смерть
03.01.1982
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
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