Шевнина (Шевнина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти03.01.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Шевнин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1924
Сын: Шевнин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Шевнин Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Смерть
03.01.1982