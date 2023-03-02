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Панкратьев Алексей Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

17.08.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Панкратьев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Видеман Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Панкратьева Мария Васильева

Рождение ребёнка
09.06.1904

Сын: Панкратьев Сергий Алексеевич

Мать ребёнка: Панкратьева Мария Васильева

Смерть
17.08.1907
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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