Панкратьев Алексей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти17.08.1907
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Панкратьев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Видеман Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Панкратьева Мария Васильева
Рождение ребёнка
09.06.1904
Сын: Панкратьев Сергий Алексеевич
Мать ребёнка: Панкратьева Мария Васильева
Смерть
17.08.1907
Симферополь, Симферополь, Республика Крым