Онищенко Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1934
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1934
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Георги Надежда Павловна
Отец ребёнка: Онищенко Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Седых Вера Павловна
Отец ребёнка: Онищенко Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Горобинская Любовь Павловна
Отец ребёнка: Онищенко Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
19.10.1967
Отец ребёнка: Онищенко Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
25.07.1974
Отец ребёнка: Онищенко Павел Фёдорович