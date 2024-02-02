Онищенко Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнищенко Анна Алексеевна

Онищенко Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1934

Отец: Абрамов Алексей Нестерович

Мать: Абрамова Прасковья Селеверстовна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Георги Надежда Павловна

Отец ребёнка: Онищенко Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Седых Вера Павловна

Отец ребёнка: Онищенко Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Горобинская Любовь Павловна

Отец ребёнка: Онищенко Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
19.10.1967

Сын: Онищенко Пётр Павлович

Отец ребёнка: Онищенко Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
25.07.1974

Сын: Онищенко Сергей Павлович

Отец ребёнка: Онищенко Павел Фёдорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close