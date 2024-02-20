Wedmann Helene?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Renn, Roenn (Wedmann) Justine
Отец ребёнка: Wedmann Christoph
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Renn, Roenn (Wedmann) Justine
Отец ребёнка: Wedmann Christoph
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Wedmann Julius
Отец ребёнка: Wedmann Christoph
Смерть
Неизвестно