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Wedmann Helene?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Schmidt Gregor Adalbert

Мать: Schmidt (Hackbarth) Katharina Christina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Renn, Roenn (Wedmann) Justine

Отец ребёнка: Wedmann Christoph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Renn, Roenn (Wedmann) Justine

Отец ребёнка: Wedmann Christoph

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Wedmann Julius

Отец ребёнка: Wedmann Christoph

Смерть
Неизвестно

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