Скоркина (Кочергина) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1926
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1926
Отец: Кочергин Филипп Г
Мать: Кочергина Ксения
Рождение ребёнка
31.10.1948
Дочь: Дручинина Нина Егоровна
Отец ребёнка: Скоркин Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.02.1953
Отец ребёнка: Скоркин Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.05.1956
Дочь: Лещенко Галина Егоровна
Отец ребёнка: Скоркин Егор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно