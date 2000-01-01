Скоркина (Кочергина) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоркина (Кочергина) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1926

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1926

Отец: Кочергин Филипп Г

Мать: Кочергина Ксения

Рождение ребёнка
31.10.1948

Дочь: Дручинина Нина Егоровна

Отец ребёнка: Скоркин Егор Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.02.1953

Сын: Скоркин Николай Егорович

Отец ребёнка: Скоркин Егор Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.05.1956

Дочь: Лещенко Галина Егоровна

Отец ребёнка: Скоркин Егор Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоркин Егор Афанасьевич

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