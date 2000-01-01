Шалыгин Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалыгин Константин Иванович

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Место рождения

СССР, Курганская область, Мокроусовский район, д. Семискуль

Дата рождения

10.05.1926

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, Курганская область, Мокроусовский район, д. Семискуль
Рождение ребёнка
09.10.1954

Дочь: Сырникова Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Шалыгина Клавдия Лукьяновна

Курганская область Мокроусовский район деревня Стекленей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалыгина Клавдия Лукьяновна

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