Шалыгин Константин Иванович
Место рожденияСССР, Курганская область, Мокроусовский район, д. Семискуль
Дата рождения10.05.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, Курганская область, Мокроусовский район, д. Семискуль
Рождение ребёнка
09.10.1954
Дочь: Сырникова Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Шалыгина Клавдия Лукьяновна
Курганская область Мокроусовский район деревня Стекленей
Бракосочетание
Неизвестно