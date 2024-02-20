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Мазепин Сергей Алексеевич
Мазепин Сергей Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.1975
Пол
Мужской
Отец
Мазепин Алексей Павлович
Мать
Сорокина Валентина Николаевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1975
Отец:
Мазепин Алексей Павлович
Мать:
Сорокина Валентина Николаевна
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