Костромин Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1946
Дата смерти19.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1946
Запись акта о рождении № 270 от 21.03.1946г., составлена Кагановичским районным бюро ЗАГС г.Свердловска Свердловской области.
Бракосочетание
06.11.1969
запись акта о заключении брака № 1239 от 06.11.1969г., составлена Бюро ЗАГС Исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
12.06.1972
Сын: Костромин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Костромина Любовь Филипповна
Смерть
19.01.2007
Запись акта о смерти № 207 от 22.01.2007г., составлена отделом ЗАГС Октябрьского района г.Екатеринбурга Свердловской области. Захоронен - Западное кладбище г.Екатеринбурга.