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Костромин Николай Григорьевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

06.03.1946

Дата смерти

19.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1946

Отец: Костромин Григорий Константинович

Мать: Костромина Мария Елисеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о рождении № 270 от 21.03.1946г., составлена Кагановичским районным бюро ЗАГС г.Свердловска Свердловской области.
Бракосочетание
06.11.1969

Жена: Костромина Любовь Филипповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
запись акта о заключении брака № 1239 от 06.11.1969г., составлена Бюро ЗАГС Исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
12.06.1972

Сын: Костромин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Костромина Любовь Филипповна

Смерть
19.01.2007
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о смерти № 207 от 22.01.2007г., составлена отделом ЗАГС Октябрьского района г.Екатеринбурга Свердловской области. Захоронен - Западное кладбище г.Екатеринбурга.
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