Андреев Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1842 ст.

Жена: Андреева Екатерина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
29 апреля 1842 г. поженились уволенный от службы поручик Николай Евфимиев сын Андреев 1-й, 38 лет, православного вероисповедания, первым браком, жительствующий в приоде Николая Чудотворца, что в Драча... Показать все
Смерть
Неизвестно
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