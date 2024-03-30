Андреев Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
29.04.1842 ст.
Москва, город федерального значения Москва
29 апреля 1842 г. поженились уволенный от службы поручик Николай Евфимиев сын Андреев 1-й, 38 лет, православного вероисповедания, первым браком, жительствующий в приоде Николая Чудотворца, что в Драча... Показать все
Смерть
Неизвестно