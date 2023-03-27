Саркисян (Мирославская) Елизавета Ивановна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения03.09.1900
Дата смерти17.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1900
Российская империя
Крещение
05.09.1900
Крещение
05.09.1900
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель
Похороны
После 17.08.1974
Ереван
Смерть
17.08.1974
Ереван, АрмССР, СССР