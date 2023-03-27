Саркисян (Мирославская) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саркисян (Мирославская) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

03.09.1900

Дата смерти

17.08.1974

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1900

Отец: Мирославский Иван Андреевич

Мать: Мирославская Мария (Марья) Николаевна

Российская империя
Крещение
05.09.1900
Крещение
05.09.1900
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саркисян Саак Егорович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саркисян Саак Егорович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саркисян Саак Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саркисян Саак Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель
Похороны
После 17.08.1974
Ереван
Смерть
17.08.1974
Ереван, АрмССР, СССР
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