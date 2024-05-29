Бурнышева Александра Георгьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1963
Отец: не указан
Мать: Пастухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Бурнышев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1983
Дочь: Галанова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Бурнышев Анатолий Васильевич