Бурнышева Александра Георгьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурнышева Александра Георгьевна

Бурнышева Александра Георгьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1963

Отец: не указан

Мать: Пастухова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Бурнышев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
28.09.1983

Дочь: Галанова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Бурнышев Анатолий Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.