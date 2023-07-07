Шереметьев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мостовая Вера Ивановна
Мать ребёнка: Шереметьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайгородцева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шереметьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметьева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шереметьева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно