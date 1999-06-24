Пономарева Вера Федоровна
Место рожденияС.Никольское, Усманского района, Липецкой обл
Дата рождения17.09.1916
Дата смерти24.06.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1916
Отец: Высотский Неизвестно
Мать: не указана
С.Никольское, Усманского района, Липецкой обл
Рождение ребёнка
24.10.1936
Сын: Пономарев Виктор Семенович
Отец ребёнка: Пономарев Семен Петрович
Никольское, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Старцев Михаил Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Старцев Михаил Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Липецкая обл, Усманский район, с.Никольское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.06.1999
Г. Иркутск