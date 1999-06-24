Пономарева Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Вера Федоровна

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Место рождения

С.Никольское, Усманского района, Липецкой обл

Дата рождения

17.09.1916

Дата смерти

24.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1916

Отец: Высотский Неизвестно

Мать: не указана

С.Никольское, Усманского района, Липецкой обл
Рождение ребёнка
24.10.1936

Сын: Пономарев Виктор Семенович

Отец ребёнка: Пономарев Семен Петрович

Никольское, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Старцев Михаил Кузмич

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Михаил Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Старцев Михаил Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Семен Петрович

Липецкая обл, Усманский район, с.Никольское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
24.06.1999
Г. Иркутск
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