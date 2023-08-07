Авдонина Анастасия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдонина Анастасия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Авдонин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Авдонин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдонина - Мерзликина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Авдонин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Авдонин Алексей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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