Авдонина Анастасия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авдонин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдонин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Авдонин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдонина - Мерзликина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Авдонин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдонин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Авдонин Алексей Ефимович
Смерть
Неизвестно