Чиркова Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1936
Дата смерти12.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1936
Отец: Петров Николай
Мать: Румянцева Татьяна
Рождение ребёнка
11.04.1961
Отец ребёнка: Чирков Валентин Афонасьевич
Рождение ребёнка
05.12.1966
Дочь: Чиркова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Чирков Валентин Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1993