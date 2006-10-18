Чиркова Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Антонина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1936

Дата смерти

12.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

TC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1936

Отец: Петров Николай

Мать: Румянцева Татьяна

Рождение ребёнка
11.04.1961

Сын: Чирков Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Чирков Валентин Афонасьевич

Рождение ребёнка
05.12.1966

Дочь: Чиркова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Чирков Валентин Афонасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Валентин Афонасьевич

Смерть
12.06.1993
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