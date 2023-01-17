Муштари Хамид Музафарович
Место рождения
Дата рождения22.07.1900
Дата смерти23.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1923
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
По 1920
Место жительства
С 1923 по 1924
Место жительства
С 1924 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1981
Смерть
23.01.1981