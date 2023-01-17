Муштари Хамид Музафарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муштари Хамид Музафарович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

22.07.1900

Дата смерти

23.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1920 по 1923
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
По 1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1923 по 1924
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1924 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929 по 1981
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.01.1981
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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