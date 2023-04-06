Полянский Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1913
По жениху Турундаевской олости крестьяне Василий Петрович Полянский и Евгений Петрович Полянский, по невесте Турундаевской волости деревни Козина крестьяне Алексей Павлович Бобров и Петр Евгениевич Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно