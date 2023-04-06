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Полянский Константин Петрович

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Место рождения

Головино, Турундаевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Головино, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
06.02.1913

Жена: Полянская Августа Евгениевна

По жениху Турундаевской олости крестьяне Василий Петрович Полянский и Евгений Петрович Полянский, по невесте Турундаевской волости деревни Козина крестьяне Алексей Павлович Бобров и Петр Евгениевич Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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