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Панфилов Егор Васильевич

Место рождения

д. Арефьево

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Панфилов Василий

Мать: не указана

д. Арефьево
Рождение ребёнка
1879

Сын: Панфилов Пётр Егорович

Мать ребёнка: Панфилова Олимпиада

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Панфилов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Панфилова Олимпиада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Олимпиада

Смерть
Неизвестно
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