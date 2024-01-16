Панфилов Егор Васильевич
Место рожденияд. Арефьево
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Панфилов Василий
д. Арефьево
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Панфилова Олимпиада
Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Панфилова Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панфилова Олимпиада
Смерть
Неизвестно