Фетш (Fetsch) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетш (Fetsch) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

30.01.1683

Дата смерти

17.04.1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1683

Отец: Фетш Иоганнес Георг

Мать: Фон Дер Штейн Маргарета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
31.01.1683
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
?.03.1718

Дочь: Фетш Анна Мария

Мать ребёнка: Гутханс Мария Магдалена

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гутханс Мария Магдалена

Смерть
17.04.1732
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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