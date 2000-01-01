Фетш (Fetsch) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения30.01.1683
Дата смерти17.04.1732
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1683
Отец: Фетш Иоганнес Георг
Мать: Фон Дер Штейн Маргарета
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
31.01.1683
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
?.03.1718
Дочь: Фетш Анна Мария
Мать ребёнка: Гутханс Мария Магдалена
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гутханс Мария Магдалена
Смерть
17.04.1732
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция