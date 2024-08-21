Евенко Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евенко Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евенко Дмирий

Мать: Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балладурин Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балладурин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балладурин Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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